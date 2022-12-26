Сума банківських вкладів українців у листопаді зросла на 23 мільярди, – Фонд гарантування

Станом на 1 грудня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 993,1 млрд грн, що на 22,9 млрд грн більше, ніж на початку листопада.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня вклади у національній валюті становили 611,8 млрд грн, в іноземній валюті - 381,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 104,6 млрд грн (10,5% від загальної суми вкладів).

Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 грудня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.