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Чистий продаж валюти НБУ минулого тижня впав до $441,1 млн

07:53 26.12.2022 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) після чотирьох тижнів зростання минулого тижня впав - до $441,1 млн із $834,1 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 19 до 23 грудня він придбав $8,0 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $449,1 млн порівняно із $841,4 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 40 коп. - близько 40,35 грн/$1 при зовсім невеликому розширенні спреду, повернувшись на рівень місячної давності.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в листопаді скоротився до $1,57 млрд із $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні, а міжнародні резерви зросли на 10,7% - до $27,42 млрд.

Загалом із початку року до 23 грудня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 258,4 млн та EUR111,0 млн, а продав $25 млрд 278,8 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 601,5 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $22 млрд 508,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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