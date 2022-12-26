Курс долара знижується до інших основних світових валют

Курс долара в понеділок вранці знижується до інших основних світових валют, багато гравців на ринку святкують Різдво, свідчать дані торгів.

Станом на 7.37 EET курс євро до долара зростає до 1,0628 долара з рівня минулого закриття 1,0614 долара, курс долара до єни опускається до 132,56 єни з 132,79 єни, курс фунта стерлінгів до долара збільшувався до 1, 2070 доларів з рівня минулого закриття в 1,2058 доларів.

Обсяг торгів у понеділок знижено, оскільки фондові біржі США, Європи та деяких країн Азії закриті через різдвяні свята.

Долар таким чином починає останній тиждень поточного року зниженням, за підсумками минулого тижня євро подорожчав до долара на 0,3%, а єна - відразу на 2,9%. Курс фунта стерлінгів до американської валюти знизився на 0,7%.