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Христофор Колумб
Основні фондові індекси АТР переважно зростають слідом за ринками у США
07:44 26.12.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно зростають слідом за ринками Уолл-стріт, свідчать дані торгів.
Станом на 6:40 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,71%, до 3067,54 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite підстрибує на 1,15%, до 1972,48 пункту; японський Nikkei 225 - знижується менш ніж на 0,01%, до 26235,25 пунктів, південнокорейський KOSPI збільшується на 0,15%, до 2317,53 пунктів.
Ринки Гонконгу та Австралії закриті через вихідні. У п'ятницю гонконгський Hang Seng Index знизився на 0,44%, до 19593,06 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,63%, до 7107,7 пунктів.
Азіатські фондові індекси зростають, переймаючи динаміку американських ринків. Основні американські фондові індекси завершили торги п'ятниці деяким зростанням після виходу макростатистики.
Індекс споживчих настроїв університету Мічігану, що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, за остаточною оцінкою зріс більше прогнозу - до 59,7 пункту з листопадових 56,8. При цьому доходи населення США у листопаді зросли на 0,4% порівняно з жовтнем, а споживчі витрати збільшились на 0,1% у місячному вимірі.
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