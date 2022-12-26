Американські індекси зросли у п'ятницю, інвестори стежать за даними для оцінки перспективи ставок

S&P 500 закрився у плюсі на невеликих об'ємах торгів, напередодні довгих вихідних, оскільки інвестори оцінили дані щодо інфляції на тлі побоювань щодо підвищення ставок і рецесії, тоді як акції енергетичних компаній підскочили на вищих цінах на нафту.

Звіт Міністерства торгівлі США показав, що споживчі витрати в США в листопаді майже не зросли, тоді як інфляція ще більше знизилася, але не настільки, щоб відмовити Федеральній резервній системі США від підвищення процентних ставок до більш високих рівнів наступного року.

Індекс витрат на особисте споживання (PCE), показник інфляції, якому ФРС надає перевагу, зріс на 0,1% минулого місяця після зростання на 0,4% у жовтні.

Контрольне опитування показало, що споживачі в США очікують, що ціновий тиск помітно знизиться наступного року, а річний прогноз інфляції впаде до найнижчого рівня за 18 місяців у грудні.

Індекси Волл-стріт різко впали в четвер після того, як переглянуті дані показали стійкість американської економіки, що викликало побоювання, що Федеральна резервна система може продовжувати підвищувати ставки довше і зрештою підштовхне економіку до рецесії.

Але п'ятничні дані і той факт, що вони приблизно збіглися з очікуваннями, на даний момент послабили деякі з цих побоювань, за словами Шона Круза, головного торгового стратега TD Ameritrade у Чикаго, Іллінойс.

«Це очевидна ознака того, що це погані новини, але хороші новини для ринку. Ринок хоче, щоб ФРС відчула, що того, що вони роблять, було достатньо», - сказав Круз.

«Він перебуває на межі того, якою буде політика ФРС наступного року, оскільки це стимулюватиме економіку та корпоративні доходи».

Інвестори були стурбовані з минулого тижня, оскільки ФРС вказала, що вона, як і раніше, наполегливо прагне досягнення мети з інфляції в 2% і прогнозує підвищення ставок до рівня вище 5% у 2023 році, рівня, небаченого з 2007 року.

Джо Квінлан, голова ІТ-директора з ринкової стратегії в Merrill і Bank of America Private Bank, також назвав агресивність ФРС «великою хмарою на горизонті».

"Сьогодні це швидше приглушена реакція на хороші дані, але все ж таки не все ясно, місія виконана", - сказав він, додавши, що оцінки доходів аналітиків на 2023 рік, ймовірно, занадто високі.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 176,44 пункту, або 0,53%, до 33 203,93 пункту, S&P 500 додав 22,43 пункту, або 0,59%, до 3844,82 пункту, а Nasdaq Composite додав ,74 пункти, або 0,21%, до 10 497,86 пунктів.

S&P та Nasdaq втрачають позиції третій тиждень поспіль: базовий індекс упав на 0,2% порівняно з тижневим зниженням Nasdaq на 1,9%. Однак Dow додав 0,9% за перше тижневе збільшення із трьох.

Круз із TD Ameritrade також зазначив, що низький обсяг торгів, можливо, призвів до більш перебільшених рухів у четвер та п'ятницю, при цьому обсяг різко впав у п'ятницю, оскільки учасники, ймовірно, взяли перерву напередодні довгих вихідних, оскільки ринки США будуть закриті у понеділок, наступного дня після різдвяних свят.

На біржах США 7,75 млрд акцій перейшли з рук до рук у п'ятницю порівняно із середнім показником в 11,41 млрд за останні 20 сесій.

Акції енергетичних компаній демонстрували найбільше зростання протягом усієї сесії, оскільки ціни на нафту зросли після новин про плани Москви скоротити видобуток сирої нафти.

Провівши велику частину дня в мінусі, навіть технологічний сектор та сектор охорони здоров'я, найслабші показники S&P за сесію, зуміли заробити невеликий приріст: технічний сектор додав 0,08%, а охорона здоров'я додало 0,12%.

Акції Tesla Inc досягли більш ніж дворічного мінімуму на волатильних торгах, оскільки обіцянка боса Ілона Маска не продавати свої акції протягом як мінімум двох років не заспокоїла інвесторів.

Акції News Corp, материнської компанії Dow Jones, зросли на 2,8%, що зробило її другим за величиною відсотковим приростом в індексі послуг S&P Communications після повідомлення про те, що мільярдер-бізнесмен Майкл Блумберг зацікавлений у придбанні або Dow Jones або Washington Post .

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,06 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,09 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 49 нових максимумів та 228 нових мінімумів.