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НБУ оновив перелік валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні

12:16 23.12.2022 |

Фінанси

 

Національний банк з 30 грудня виключить хорватську куну з переліку валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідне рішення пов'язане із приєднанням Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.

Офіційний курс гривні до куни, установлений Національним банком 29 грудня 2022 року, діятиме до 1 січня 2023 року включно.

Такі зміни внесені наказом НБУ від 20 грудня і набирає чинності з 30 грудня 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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