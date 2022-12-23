Влада США назвала токен FTT цінним папером

Фахівці SEC визначили токени FTT збанкрутілої криптобіржі FTX цінними паперами. Це випливає з судових документів.

Utility-токени випустили на ринок у 2019 році, а їх загальна пропозиція сягала 350 млн монет. Одну половину емісії виділили для біржі, а іншу - для продажів в межах IEO. У white paper представники FTX зазначали потенційний прибуток від придбання FTT так:

«Наша ціль стати такими ж прибутковими як Bitmex та OKX протягом року».

Згідно з документами, напередодні IEO представники біткоїн-біржі продали 73 млн FTT інвесторам за ціною від $0,1 до $0,8, попередивши, що після лістингу вартість токенів стартуватиме від $1. Таким чином, FTX заробила на передпродажі близько $10 млн.

«Якщо зростав попит на торгівлю на платформі FTX, відповідно зростала вартість токену FTT, а це пропорційно впливало на прибуток власників цифрового активу», - йдеться у документах.

У SEC зазначили, що це спонукало команду компанії сприяти залученню більшої кількості користувачів, аби підвищувати вартість FTT.

Покупцям токену пропонувався 5% бонус протягом перших трьох днів IEO, якщо вони перед тим поповнили гаманці на FTX. Також токени можна було використовувати у програмах стейкінгу та як заставу. Окрім того, представники біржі обіцяли власникам FTT у майбутньому нижчі комісії на платформі.

Усе це і дало підстави SEC кваліфікувати FTT як цінні папери.

Нагадаємо, що співзасновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Гері Ван та ексочільниця Alameda Research Керолайн Еллісон визнали себе винними у низці правопорушень, які вплинули на крах компаній. Їм загрожує до 115 та 50 років ув'язнення відповідно. Вони співпрацюють зі слідством.

Колишній гендиректор FTX Сем Бенкман-Фрід підписав документи стосовно екстрадиції до США. За даними BBC, він вже прибув до Нью-Йорка і перебуває під вартою ФБР.

Бенкман-Фрід вийшов під заставу у $250 млн

Екcочільник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід вийшов під заставу у $250 млн з дозволу суду.

Як пише Reuters, суддя заявив, що засновник збанкрутілої біржі «досяг достатньої популярності, що для нього буде неможливо» переховуватися, не будучи впізнаним.

Бенкмана-Фріда звільнили під опіку батьків, він проживатиме в їхньому будинку в Пало-Альто. Він також повинен буде проходити регулярну оцінку психічного здоров'я.

Застава частково забезпечена будинком батьків Бенкмана-Фріда.

Наступне засідання призначено на 3 січня, де ексглаві FTX офіційно пред'являть обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня Бенкмана-Фріда заарештували на Багамських островах за запитом влади США. Прокуратура штату Нью-Йорк висунула проти нього вісім звинувачень у кримінальних злочинах, зокрема в шахрайстві.



