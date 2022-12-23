Золото корекційно дорожчає

Вартість золота в п'ятницю вранці піднімається в рамках корекції, повернувшись до рівня вище 1800 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів.

Станом на 7:40 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6,3 долара, або на 0,35%, до 1 801,6 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,77%, до 23,805 долара за унцію.

Днем раніше ціна на золото впала на 1,7% після того, як Мінторг США підвищив оцінку остаточного зростання ВВП у минулому кварталі до 3,2% у перерахунку на рік. А кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в країні за тиждень по 17 грудня становила 216 тисяч, що стало нижче за прогноз у 222 тисячі.

Така макростатистика посилила очікування посилення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС). За даними CME Group, у лютому ринки очікують на чергове збільшення облікової ставки, 69% експертів чекають підвищення на 0,25 процентного пункту, до 4,5-4,75% річних, інші допускають збільшення на 0,5 п.п.

Жорстка монетарна політика є позитивною для курсу відповідної національної валюти, в даному випадку - долара, та вартості боргу в цій валюті, що у свою чергу негативно для ціни золота як фінансового активу-прихістку.