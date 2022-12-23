Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото корекційно дорожчає
08:18 23.12.2022 |
Вартість золота в п'ятницю вранці піднімається в рамках корекції, повернувшись до рівня вище 1800 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів.
Станом на 7:40 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6,3 долара, або на 0,35%, до 1 801,6 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,77%, до 23,805 долара за унцію.
Днем раніше ціна на золото впала на 1,7% після того, як Мінторг США підвищив оцінку остаточного зростання ВВП у минулому кварталі до 3,2% у перерахунку на рік. А кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в країні за тиждень по 17 грудня становила 216 тисяч, що стало нижче за прогноз у 222 тисячі.
Така макростатистика посилила очікування посилення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС). За даними CME Group, у лютому ринки очікують на чергове збільшення облікової ставки, 69% експертів чекають підвищення на 0,25 процентного пункту, до 4,5-4,75% річних, інші допускають збільшення на 0,5 п.п.
Жорстка монетарна політика є позитивною для курсу відповідної національної валюти, в даному випадку - долара, та вартості боргу в цій валюті, що у свою чергу негативно для ціни золота як фінансового активу-прихістку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.12.22
|Влада США назвала токен FTT цінним папером
|Золото корекційно дорожчає
|Долар торгується без єдиної динаміки до єни та євро
|Азіатські біржі в основному знижуються за американськими ринками
|Американські індекси впали через ставки, побоювання з приводу рецесії, похмурих перспектив виробника чіпів
|НБУ має намір повернути основні операції з депсертифікатів до 14 днів за обліковою ставкою - Меморандум із МВФ
Бізнес
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону