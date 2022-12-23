Долар торгується без єдиної динаміки до єни та євро

Вартість долара не демонструє єдиної динаміки до євро та єни вранці в п'ятницю, тоді як інвестори очікують на дії Федеральної резервної системи (ФРС) США у відповідь на макростатистику, свідчать дані торгів і коментар аналітика.

Станом на 7:29 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0609 долара з рівня минулого закриття в 1,0593 долара, курс долара до єни піднімається до 132,64 єни з 132,33 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,1%, до 104,33 пункту.

У четвер мінторг США підвищив оцінку зростання ВВП країни минулого кварталу до 3,2% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Початкова оцінка передбачала зростання на 2,6%, а проміжна - на 2,9%.

Крім того, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за попередній тиждень зросла на 2 тисячі - до 216 тисяч. Показник прогнозувався на позначці 222 тисячі.

"Кращі, ніж очікувалося, дані ВВП за третій квартал і щотижневі дані про первинні заявки підтримали побоювання з приводу посилення процентних ставок ФРС", - цитує агентство Франс Прес ринкового аналітика Briefing.com Патріка О'Хера (Patrick O'Hare).