Азіатські біржі в основному знижуються за американськими ринками

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знижуються в п'ятницю слідом за ринками Уолл-стріт, свідчать дані торгів.

Станом на 7:58 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає менш ніж на 0,01%, до 3054,52 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - збільшується на 0,07%, до 1956,92 пункту; гонконгський Hang Seng Index зменшується на 0,61%, до 19 560 пунктів. Японський Nikkei 225 падає на 0,96%, до 26266,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,77%, до 7097 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,46%, до 2322,23 пунктів.

Впливає на азіатські торги динаміка основних фондових індексів США. Біржі Уолл-стріт завершили торги четверга зниженням після виходу остаточних даних про ВВП країни. Відповідно до третьої та остаточної оцінки міністерства торгівлі США економіка минулого кварталу зросла на 3,2% у перерахунку на рік. Перша оцінка передбачала збільшення американської економіки на 2,6%, друга - на 2,9%.

Старший ринковий аналітик трейдингової онлайн-платформи IG Джошуа Махоуні (Joshua Mahony), чию думку наводить агентство Bloomberg, вважає, що падіння курсів акцій на Уолл-стріт "ймовірно, відображає зростаюче почуття занепокоєння тим, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати відсоткові будь-яких серйозних сигналів про неблагополуччя в економіці.