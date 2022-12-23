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Американські індекси впали через ставки, побоювання з приводу рецесії, похмурих перспектив виробника чіпів
07:54 23.12.2022 |
Основні індекси Уолл-стріт у четвер закрилися зниженням, оскільки високотехнологічний Nasdaq впав на 2%, що призвело до втрат, оскільки інвестори побоювалися, що дані, що свідчать про стійкість економіки, змусять Федеральну резервну систему США продовжувати підвищувати відсоткові ставки довше, ніж побоювалися.
Похмурий прогноз Micron Technology Inc додав похмурих настроїв і привів до того, що напівпровідниковий індекс різко відстав від ринку загалом, продемонструвавши найбільше денне зниження за місяць.
Втрати в акціях зростання, чутливих до відсоткових ставок, призвели до того, що технологічні та споживчі індекси найбільше постраждали серед 11 галузевих секторів S&P 500.
Остаточна оцінка валового внутрішнього продукту США в третьому кварталі склала 3,2% у річному обчисленні, що вище за попередню оцінку в 2,9%.
Тим часом, міністерство праці повідомило, що минулого тижня кількість заявок на отримання допомоги з безробіття в штаті зросла до 216 000, але була нижчою за оцінки економістів (222 000).
А третій звіт показав, що індикатор Conference Board, що випереджає, показник майбутньої економічної активності в США, у листопаді падав дев'ятий місяць поспіль.
"Ми долаємо одну з найсерйозніших проблем 2022 року, яка була реакцією Федеральної резервної системи на високий інфляційний тиск на побоювання з приводу 2023 року, який є рецесією, що розгорнулася в Сполучених Штатах і, ймовірно, в усьому світі", - сказав Метт Стакі старший портфельний менеджер. менеджер з акцій в Northwestern Mutual Wealth Management Company.
"Сьогоднішні дані, на мій погляд, підтверджують, що цей напрямок, в якому ми рухаємося", - сказав Стакі, додавши, що висока інфляція, погана економіка та обмежений ринок праці повинні змусити інвесторів "змиритися з реальністю, що оцінки доходів занадто висока" на 2023 рік.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 348,99 пунктів, або 1,05%, до 33 027,49 пунктів, S&P 500 - на 56,05 пунктів, або 1,45%, до 3 822,39 пунктів, а Nasdaq Composite - на 233,25 пунктів, або 2,18%, до 10 476,12 пунктів.
Побоювання рецесії, пов'язані з тривалим циклом підвищення процентної ставки ФРС, сильно вплинули на акції цього року: еталонний індекс S&P 500 може впасти на 19,8% на рік, що стане найбільшим із фінансової кризи 2008 року.
"Сильні економічні дані, особливо сильні дані щодо ринку праці, утримують ногу ФРС на економічному гальмі", - сказала Ліз Енн Сондерс, головний інвестиційний стратег Charles Schwab, яка воліла б, щоб економічна слабкість настала "швидше, ніж пізніше, тому що тоді це дає ФРС можливість зробити паузу."
"Ви збільшуєте ризик перерегулювання, якщо вони продовжують бути агресивними, тому що тоді удар буде більшим", - сказала вона.
Очікується, що до того, як він зробить паузу, ФРС шукатиме нові слабкі місця на ринку праці та в економіці, щоб знизити інфляцію та утримати її на стійкому рівні.
Індекс Philadelphia SE Semiconductor знизився на 4,3% після падіння на 6% на початку сесії. Акції Lam Research, постачальника обладнання Micron, закрилися зі зниженням на 8,7% після зниження протягом дня в секторі.
Сама Micron втратила 3,4%.
Акції Tesla Inc впали на 8,9% після того, як цього місяця виробник електромобілів подвоїв свої знижки на моделі в США на тлі побоювань щодо зниження попиту.
Акції CarMax Inc впали на 3,7% після того, як рітейлер уживаних автомобілів призупинив викуп акцій після квартального падіння прибутку на 86%.
Акції AMC Entertainment Holdings Inc впали на 7,4% після того, як найбільша у світі мережа кінотеатрів заявила, що залучить 110 мільйонів доларів за рахунок продажу привілейованих акцій.
Випусків, що відхилялися, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 3,78 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,04 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 23 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів та 405 нових мінімумів.
На біржах США 10,88 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно із середнім показником 11,24 млрд за останні 20 торгових днів.
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