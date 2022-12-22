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НБУ має намір повернути основні операції з депсертифікатів до 14 днів за обліковою ставкою - Меморандум із МВФ

17:12 22.12.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) має намір повернути основні операції із депозитних сертифікатів з овернайту до 14 днів за обліковою ставкою, як це було до війни, та розглянути можливість випуску депсертифікатів з більш тривалим терміном погашення, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) PMB.

"Ми маємо намір повернути основні операції з депозитних сертифікатів із овернайту до 14 днів за обліковою ставкою, як це було до війни, та розглянути можливість випуску депозитних сертифікатів з більш тривалим терміном погашення для стерилізації надлишку ліквідності; це дозволило краще контролювати стан ліквідності та підвищити монетарну трансмісію", - наголошується у документі, оприлюдненому на сайті Мінфіну у четвер.

У меморандумі йдеться про те, що інфраструктура для міжбанківського ринку РЕПО/зворотного РЕПО також може допомогти банкам краще управляти ліквідністю в наступному періоді.

Крім того, Україна планує запровадити механізм, що дозволяє банкам формувати до половини своїх обов'язкових резервів за рахунок бенчмаркінгових (еталонних) ОВДП.

Зазначається, що з тієї частини, яка може бути сформована за рахунок державних цінних паперів, до 40% зможуть складатися з бенчмаркінгових цінних паперів з терміном погашення після 1 січня 2024 року, а решта - з нових бенчмаркінгових цінних паперів, запропонованих Міністерством фінансів на первинному ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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