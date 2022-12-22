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АНАЛІТИКА

У ЦБ Індії попередили про фінансову кризу через використання «приватних криптовалют»

10:56 22.12.2022 |

Фінанси

 

Голова Резервного банку Індії (RBI) Шактіканта Дас заявив, що «приватні криптовалюти» мають бути заборонені. На його думку, саме вони спричинять наступну економічну кризу. Про це Дас сказав під час саміту Business Standard BFSI Insight.


Очільник індійського ЦБ наголосив, що цифрові активи не мають реальної цінності, а їхнє розповсюдження провокує ризики для макроекономічної та фінансової стабільності:

«Я вважаю, що термін приватна криптовалюта є лише модним описом того, що іншими словами називається 100% спекулятивною діяльністю».

Водночас RBI розпочав роботу над впровадженням національної цифрової валюти (CBDC) з 2021 року. Тестування цифрової рупії стартувало у листопаді 2022 року. Дас спрогнозував надалі лише зростання популярності CBDC серед інших держав:

«Це - не питання страху щось втратити чи конкурувати з приватною криптовалютою. Саме так буде розвиватися світ. Незабаром все більше центральних банків почнуть їх використовувати».
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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