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АНАЛІТИКА

Долар дешевшає перед виходом статистики щодо ВВП США

07:44 22.12.2022 |

Фінанси

 

Курс долара у четвер вранці опускається до інших основних світових валют, свідчать дані торгів. Пізніше в четвер інвестори чекають на публікацію важливої статистики зі США.

Станом на 7:35 EET курс євро до долара зростав до 1,0636 долара з рівня минулого закриття в 1,0603 долара. Курс долара до єни знижувався до 131,91 єни із 132,47 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,27%, до 103,89 пункту.

Пізніше у четвер буде опубліковано остаточну, третю оцінку динаміки ВВП США за третій квартал. Експерти вважають, що оцінка зростання буде збережена на рівні 2,9% у річному обчисленні.

Інвестори також продовжують оцінювати можливі подальші дії Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою. Раніше у грудні регулятор підвищив ставку на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних, наголосивши на доцільності подальших підвищень.

Світові центробанки підвищують ключові ставки через високу інфляцію, що, своєю чергою, посилює ризики можливої рецесії.
 

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