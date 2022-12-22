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Долар дешевшає перед виходом статистики щодо ВВП США
07:44 22.12.2022 |
Курс долара у четвер вранці опускається до інших основних світових валют, свідчать дані торгів. Пізніше в четвер інвестори чекають на публікацію важливої статистики зі США.
Станом на 7:35 EET курс євро до долара зростав до 1,0636 долара з рівня минулого закриття в 1,0603 долара. Курс долара до єни знижувався до 131,91 єни із 132,47 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,27%, до 103,89 пункту.
Пізніше у четвер буде опубліковано остаточну, третю оцінку динаміки ВВП США за третій квартал. Експерти вважають, що оцінка зростання буде збережена на рівні 2,9% у річному обчисленні.
Інвестори також продовжують оцінювати можливі подальші дії Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою. Раніше у грудні регулятор підвищив ставку на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних, наголосивши на доцільності подальших підвищень.
Світові центробанки підвищують ключові ставки через високу інфляцію, що, своєю чергою, посилює ризики можливої рецесії.
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