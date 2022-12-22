Фондові індекси Азії зростають слідом за США





Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) зростають у четвер після позитивного закриття американських бірж, свідчать дані торгів.

Станом на 6.44 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,24% - до 3075,81 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1975,28 пунктів, гонконгський Hang Seng %, до 19 684 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,72% - до 2345,79 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 7149,1 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,46%, до 26508,5 пунктів.

Фондові біржі США закрили торги в середу зростанням приблизно на 1,5% після сильної статистики. Індекс довіри споживачів у США у грудні зріс до 108,3 пункту з переглянутого показника листопада до 101,4 пункту. Аналітики прогнозували зростання лише до 101 пункту з початкового значення попереднього місяця до 100,2 пункту.

"Економіка все ще рухається до рецесії, але споживачі продовжують демонструвати ознаки стійкості, що може відстрочити значне падіння акцій", - сказав Франс Прес аналітик OANDA Едвард Мойя (Edward Moya).

Також ринки чекають на остаточну оцінку зростання ВВП США за третій квартал, яка буде опублікована в четвер увечері. Експерти припускають, що третя оцінка, як і друга, покаже зростання економіки США на 2,9% у перерахунку на рік.