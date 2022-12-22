Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії зростають слідом за США

07:37 22.12.2022 |

Фінанси

 


Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) зростають у четвер після позитивного закриття американських бірж, свідчать дані торгів.

Станом на 6.44 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,24% - до 3075,81 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1975,28 пунктів, гонконгський Hang Seng %, до 19 684 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,72% - до 2345,79 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 7149,1 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,46%, до 26508,5 пунктів.

Фондові біржі США закрили торги в середу зростанням приблизно на 1,5% після сильної статистики. Індекс довіри споживачів у США у грудні зріс до 108,3 пункту з переглянутого показника листопада до 101,4 пункту. Аналітики прогнозували зростання лише до 101 пункту з початкового значення попереднього місяця до 100,2 пункту.

"Економіка все ще рухається до рецесії, але споживачі продовжують демонструвати ознаки стійкості, що може відстрочити значне падіння акцій", - сказав Франс Прес аналітик OANDA Едвард Мойя (Edward Moya).

Також ринки чекають на остаточну оцінку зростання ВВП США за третій квартал, яка буде опублікована в четвер увечері. Експерти припускають, що третя оцінка, як і друга, покаже зростання економіки США на 2,9% у перерахунку на рік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8706
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5084  0,07 0,17 40,2955  0,04 0,09
EUR 41,2458  0,09 0,22 42,3587  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес