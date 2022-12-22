Золото утримує недавнє зростання, оскільки ринки чекають на показники ВВП та інфляції

Ціни на золото зросли в четвер, оскільки побоювання з приводу рецесії 2023 року викликали деякі активні дії з жовтим металом, і зараз основна увага приділяється ключовим показникам економічного зростання та інфляції в США, які мають бути опубліковані цього тижня.

Ціни на метали зросли цього тижня на тлі слабшого долара, чому частково завадила менш голубина, ніж очікувалося, позиція Банку Японії. Долар також постраждав через зростаючі ставки на те, що інфляція в США досягла піку, що може призвести до більш повільного підвищення ставок Федеральною резервною системою.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1818,58 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1827,45 доларів за унцію до 20:08 за східним часом (1:08 за Грінвічем). Жовтий метал за тиждень виріс на 1,5% і був близьким до п'ятимісячного максимуму.

Нині ринки очікують переглянутих даних щодо ВВП США за третій квартал. Попереднє читання показало, що економіка зросла на 2,9% краще, ніж очікувалося, у вересневому кварталі, при цьому аналітики прогнозують, що цей показник залишиться незмінним у його першому перегляді, який має бути представлений пізніше того ж дня.

Цього тижня основна увага буде приділена індексу цін на особисте споживання у США, який є кращим індикатором інфляції Федеральної резервної системи. Очікується, що у листопаді основний індекс ще більше знизиться порівняно з попереднім місяцем.

Але індекс, як і раніше, залишається значно вищим за річний цільовий діапазон ФРС, що вказує на те, що центральному банку все ще необхідно ще більше посилити політику для стримування інфляції.

Перспектива підвищення процентних ставок на розвинених ринках, ймовірно, стримуватиме ціни на золото в найближчі місяці, оскільки Банк Японії, Європейський центральний банк та Банк Англії також надсилають яструбині сигнали.

Інші дорогоцінні метали виросли у четвер, хоча їхні перспективи також залишаються туманними. Цього тижня увага також буде зосереджена на даних споживчої інфляції в Японії, особливо після того, як Банк Японії дещо посилив політику після майже десятирічного пом'якшення.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на нових ознаках відновлення економіки у Китаї, навіть незважаючи на те, що країна бореться з масовим сплеском випадків захворювання на COVID-19.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до $3,8425 за фунт і мали зрости більш ніж на 2% цього тижня.

Але ціни на червоний метал, як і раніше, торгуються нижче протягом року, і їх перспективи залишаються невизначеними перед зростанням відсоткових ставок і потенційної рецесії.