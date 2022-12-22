Американські індекси зросли за допомогою Nike, FedEx та споживчих настроїв

Три основні фондові індекси Уолл-Стріт закрилися в плюсі в середу, продемонструвавши найбільший щоденний приріст у грудні, чому сприяли оптимістичні квартальні звіти Nike та FedEx, а також підвищення довіри споживачів та послаблення інфляційних очікувань інвесторів.

Акції Nike Inc зросли на 12% після того, як перевершили очікування на прибуток у другому кварталі через високий попит з боку покупців у Північній Америці, тоді як акції FedEx зросли на 3,4%, а акції круїзного оператора Carnival Corp підскочили на 4,7% після квартальних збитків менше, ніж очікувалося.

Корпорація FedEx, яка у вересні спровокувала розпродаж на ринку після перегляду фінансових прогнозів, представила фінансові прогнози та оголосила про плани щодо скорочення витрат на 1 млрд доларів.

Крім того, довіра споживачів у США зросла до восьмимісячного максимуму в грудні, оскільки інфляція знизилася, а ринок праці залишався сильним, тоді як 12-місячні інфляційні очікування впали до 6,7% найнижчого рівня з вересня 2021 року.

«Ми спостерігаємо широке ралі. Цьому сприяли оптимістичні коментарі корпорацій та покращення довіри споживачів», - сказав Анджело Куркафас, інвестиційний стратег Edward Jones у Сент-Луїсі, маючи на увазі Nike та FedEx.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 526,74 пункту, або 1,6%, до 33 376,48 пункту, S&P 500 додав 56,82 пункту, або 1,49%, до 3 878,44 пункту, а Nasdaq Composite 162,26 пункту, або 1,54%, до 10 709,37 пункту.

Енергетичні компанії виросли найбільше серед 11 основних секторів промисловості S&P, додавши 1,89% на тлі зростання ф'ючерсів на нафту.

Найменше зростання серед секторів було у споживчих товарів, які закінчили зростання на 0,8%.

Тим не менш, дані середи також показали, що продаж існуючого житла в США в листопаді впав на 7,7% до мінімуму за 2,5 роки, оскільки ринок житла постраждав від високих іпотечних ставок. Але ці дані можуть підживлювати надію інвесторів на те, що ФРС зможе пом'якшити свою політику посилення.

"На макрорівні у вас є економічна слабкість, але на мікрорівні у вас є компанії, які стійкі та забезпечують позитивні очікування з точки зору прибутку", - сказав Брайан Прайс, голова відділу управління інвестиціями Commonwealth Financial Network в Уолтемі, штат Массачусетс. "Це поєднання буде позитивним".

Побоювання з приводу рецесії після тривалого підвищення процентних ставок центральним банком США сильно вплинули на акції, і ці побоювання змусили S&P зробити найбільше річне зниження з 2008 року та зниження у грудні.

"Все ще існує багато невизначеності, і ми, ймовірно, побачимо велику волатильність на початку року, оскільки ми можемо опинитися в умовах помірної рецесії", - сказав Куркафас Едварда Джонса, але він вважає, що ринок уже оцінив слабкішу економіку.

«У нас все ще є деякі зустрічні вітри попереду, але можливо нам не доведеться двічі розраховувати на рецесію. Поки що те, що ми бачили цього року, вже враховувало помірну рецесію».

Акції AMC Entertainment Holdings Inc. Акції AMC.N подорожчали на 4,3% після того, як оператор мережі кінотеатрів заявив, що призупинив переговори про придбання деяких активів збанкрутілої Cineworld Group CINE.L.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищила кількість падаючих у співвідношенні 3,43 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,10 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів та 268 нових мінімумів.

На біржах США 9,81 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно із середнім показником 11,16 млрд за останні 20 сесій.