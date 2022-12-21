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Долар зміцнюється в очікуванні даних про ВВП США
08:35 21.12.2022 |
Вартість долара до інших основних світових валют у середу вранці піднімається, ринки в тому числі очікують публікації в четвер остаточних даних про ВВП США за минулий квартал, свідчать дані торгів.
Станом на 7.37 EET курс євро до долара знижується до 1,0610 долара з рівня минулого закриття в 1,0621 долара, курс долара до не зростає до 132,19 ієни з 131,70 ієни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,14%, до 104,11 пункту.
У четвер стане відома третя, остаточна оцінка динаміки ВВП країни за третій квартал. Експерти вважають, що оцінка зростання буде збережена на рівні 2,9% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами).
Долар у тому числі дещо відновлюється до ієни після падіння на 3,8% у вівторок, або до 131,7 єни з 136,9 єни на день раніше. Така динаміка відбулася після оголошення центробанку Японії, який розширив діапазон коливань для кривої прибутковості десятирічних держоблігацій.
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