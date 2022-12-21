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Азіатські біржі закрили торги в основному в мінусі
12:59 21.12.2022 |
Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги середовища переважно зниженням, свідчать дані торгів. Інвестори виявили обережність через побоювання з приводу рецесії у світовій економіці.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,17% - до 3 068,41 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1 969,79 пункту; гонконгський Hang Seng Index піднявся на 0,34%, до 19 160,49 пункту. Південнокорейський KOSPI зменшився на 0,19% - до 2 328,95 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - зріс на 1,29%, до 7 115,1 пункту. Японський індекс Nikkei 225 знизився на 0,68%, до 26 387,72 пункту.
Раніше на тижні Банк Японії завершив грудневе засідання, за підсумками якого в черговий раз зберіг облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%. Також регулятор розширив діапазон коливань для прибутковості десятирічних держоблігацій.
Тижнем раніше Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк і Банк Англії підвищили свої ключові ставки, такої політики дотримуються багато світових центробанків для стримування інфляції. Посилення грошово-кредитних політик регуляторів посилює ризики рецесії.
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