Американські біржі закрилася трохи вище після чотириденного розпродажу

Уолл-стріт закрилася у вівторок трохи вище після чотирьох сесій зниження, але інвестори були стурбовані слабкими святковими покупками та зростанням прибутковості облігацій, що посилило тиск після несподіваного коригування грошово-кредитної політики Банку Японії (BoJ).

Побоювання з приводу плану Федеральної резервної системи продовжувати підвищувати процентні ставки в США чинили сильний тиск на акції з моменту її політичного засідання минулого тижня.

Додатковим тиском стало збільшення прибутковості казначейських облігацій США після того, як Банк Японії несподівано змінив контроль за прибутковістю облігацій, що дозволяє довгостроковим відсотковим ставкам зростати ще більше.

"Новини Банку Японії вплинули на ринок облігацій і продовжують впливати", - сказав Кріс Заккареллі, директор з інвестицій, Independent Advisor Alliance, Шарлотт, Північна Кароліна.

Інвестори також турбуються про поточний сезон квартальних звітів та зимові святкові покупки.

"Ми прийшли до цього з досить розумними очікуваннями, але рітейлерам доводиться проводити масові продажі", - сказала Керол Шлейф, заступник директора з інвестицій сімейного офісу BMO в Міннеаполісі, штат Міннесота, зазначивши, що споживачі цього року схиляються до "послуг і заходів відпочинку» - квитки, подарункові сертифікати до ресторану тощо - на відміну від іншого светра чи іншої сумки».

Шляйф зазначив, що інвестори виявляють обережність після року волатильності акцій, коли індекс S&P наближається до найбільшого річного падіння з часів фінансової кризи 2008 року.

"Людям морочили голови весь рік, і вони недостатньо впевнені в собі, щоб захотіти втрутитися", - сказала вона.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 92,2 пункту, або 0,28%, до 32 849,74 пунктів, S&P 500 додав 3,96 пунктів, або 0,10%, до 3821,62 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1, 08 пунктів, або 0,01%, до 10 547,11 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 енергетичний індекс збільшився найбільше, піднявшись на 1,52% на тлі зростання цін на сиру нафту.

З чотирьох секторів, у яких спостерігався спад, споживчий сектор був найслабшим, втративши 1,13%.

Індекс Dow Jones Transport закрився зі зниженням на 1,3% після того, як протягом сесії він відставав від ринку в цілому після опублікованого JPMorgan ведмежого дослідження транспортних компаній.

FedEx Corp закрилася з падінням на 2,6% напередодні квартального звіту. Але акції компанії з доставки, яка у вересні налякала весь ринок, змінивши свій фінансовий прогноз, востаннє зросли більш ніж на 3% через волатильність після різкого зростання після її фінансового звіту за другий квартал та прогнозу на 2023 рік.

Щодо фіксованого доходу, ціни на казначейські облігації США впали після шокового рішення Банку Японії, при цьому базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла до тритижневого максимуму в 3,71%.

Також у вівторок дані показали, що будівництво будинків на одну родину в США впало до 2,5-річного мінімуму в листопаді, а кількість дозволів на будівництво в майбутньому різко впала, оскільки вищі ставки за іпотечними кредитами продовжують знижувати активність на ринку житла.

Акції General Mills Inc впали на 4,6% після того, як квартальні продажі її високоприбуткового зоомагазину постраждали через те, що ключові рітейлери скоротили запаси, що затьмарило зростання річного прибутку та прогноз продажів.

Акції Tesla Inc впали на 8% після того, як принаймні три брокерські компанії знизили цільову ціну виробника електромобілів через побоювання з приводу слабкого попиту і ризиків, пов'язаних з боротьбою генерального директора Ілона Маска в Twitter.

Папери Wells Fargo & Co впали на 2% після того, як регулюючі органи США оштрафували кредитора на 3,7 млрд доларів, пославшись на поширене неефективне управління автокредитами, іпотечними кредитами і депозитними рахунками.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,12 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,06 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 14 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 64 нових максимуми та 399 нових мінімумів.

На біржах США 10,52 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно із середнім показником 11,15 млрд за останні 20 торгових днів.