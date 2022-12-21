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Мінфін розмістив облігації державної позики на 13,6 мільярда
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 20 грудня, змогло залучити до держбюджету 13,64 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 848,34 мільйона гривень під 14% річних.
Водночас аукціон з розміщення річних ОВДП завершився безрезультатно, Мінфін відхилив дві заявки на придбання цінних паперів з дохідністю 25% річних, тиждень тому такі облігації розміщували під 16% річних.
Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу 14 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 3 мільярди гривень, а від розміщення ОВДП з погашенням через 19 місяців під 19% - 918,39 мільйона гривень.
Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 918,39 мільйона гривень під 19,5% річних.
Крім того, від продажу номінованих у доларах США шестимісячних облігацій під 4,,23% річних надійшло $207,99 млн.
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