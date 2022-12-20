Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк застосував заходи впливу до 18 надавачів фінпослуг

 

Національний банк застосував заходи впливу до двох ломбардів, 11 фінансових компаній і п'яти лізингодавців.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, до ПТ "Ломбард "Віста" ТОВ "Ай-Ті 911" і Компанія" та ПТ "Ломбард "Сміла - Кредит - Центр" Косенко і Компанія" застосовано захід впливу у вигляді зобов'язання усунути порушення та їх причини у строк до 20 січня 2023 року.

Захід впливу застосовано через невиконання ломбардами вимог законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Про це свідчать дані їхньої звітності за 9 місяців 2022 року.

Крім того, ТОВ "ФК "Комфорт Фінанс", ТОВ "ФК "Верона", ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор", ТОВ "ФК "Проксима" тимчасово зупинили дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Ці фінансові компанії не виконали вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу у третьому кварталі 2022 року. Компанії зобов'язані усунути порушення до 20 січня 2023 року.

Також ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" та ТОВ "Ізі Фінанс" тимчасово зупинено дію ліцензій на надання гарантій із наданням можливості у строк до 20 січня 2023 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензії.

Дані звітності за третій квартал року свідчать, що на ринку гарантій "Конкорд Факторинг" не дотримується обов'язкового фінансового нормативу запасу ліквідності, а "Ізі Фінанс" - обов'язкових фінансових нормативів запасу ліквідності та максимального ризику на одну особу або пов'язаних осіб.

Водночас за неподання звітності до Нацбанку тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг п'яти фінансовим компаніям та п'яти лізингодавцям:

* ТОВ "ФК "Валекс-Інвест";
* ТОВ "Віріді-Люкс";
* ТОВ "Юргруп";
* ТОВ "ФК "Фінтех Інвестування";
* ТОВ "ФК "Євро Прем'єр Фінанс";
* ТОВ "Зет-фінанс";
* ТОВ "Інтерагролізинг";
* ТОВ "Укр-Транс-Кепітал";
* ТОВ "ЛК"Ардіан-Лізинг";
* ТОВ "КАР Інвест Україна".

Ці компанії мають до 3 січня 2023 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 грудня 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8121
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,16 0,40 40,2591  0,05 0,12
EUR 41,3386  0,17 0,41 42,3250  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес