ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.12.22

"Все має межі. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз'ясовувати стосунки.. - це плювок в обличчя".