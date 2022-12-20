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Курс ієни зростає до долара на 2,6 відсотка після засідання ЦБ Японії
07:41 20.12.2022 |
Вартість ієни до долара зростає на 2,6% у вівторок вранці, тоді як інвестори оцінюють підсумки засідання центробанку Японії, свідчать дані торгів.
Станом на 6.48 EET курс долара до ієни падає до 133,32 єни зі 136,88 єни, або на 2,6%.
У той же час курс євро до долара зростає до 1,0609 доларів з рівня минулого закриття в 1,0605 доларів. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,38%, до 104,32 пункту.
Раніше у вівторок японський центробанк оголосив своє рішення. Регулятор вкотре зберіг облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%. У той же час він розширив діапазон коливань для кривої прибутковості десятирічних держоблігацій приблизно до плюс-мінус 0,5 процентного пункту, а було плюс-мінус 0,25 в.п.
"Було нереалістично намагатися утримати довгострокову прибутковість облігацій з фіксованою процентною ставкою на рівні 0,25%. Мені здається, що центробанк хотів створити деяке відчуття гнучкості політики чи простору для ухвалення рішень", - вважає старший економіст Dai-ichi Life Group Хідео Кумано (Hideo Kumano), якого цитує агентство Франс Прес.
У той же час, центробанк Китаю раніше у вівторок також зберіг основну ставку за кредитами для першокласних позичальників (LPR, loan prime rate) на рівні 3,65%.
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