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Біржі Азії знижуються слідом за біржами США
07:34 20.12.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються у вівторок, слідуючи динаміці ринків Уолл-стріт, свідчать дані торгів.
Станом на 6:49 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 0,64%, до 3087,33 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1989,43 пункту; гонконгський Hang Seng Index - на 1,31%, до 19099 пунктів. Японський Nikkei 225 падає на 2,66%, до 26514 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,52%, до 7025,3 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,74%, до 2334,69 пунктів.
На динаміку азіатських індексів вплинули американські фондові ринки, основні індекси яких у понеділок помітно опустилися. Ринки продовжують оцінювати рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США.
За підсумками грудневого засідання регулятор підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту до 4,25-4,5% річних. Крім того, глава ФРС Джером Пауелл сигналізував про подальше посилення кредитно-грошової політики у разі, якщо інфляція не почне уповільнення помірними темпами.
"У понеділок індекси Уолл-стріт знизилися п'ятий день поспіль після того, як ФРС заявила минулого тижня, що ставку, можливо, доведеться підвищувати довше, ніж прогнозувалося раніше. Тон на ринках задають туманні перспективи світової економіки", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик. Activ Trades Андерсон Алвіш (Anderson Alves).
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