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АНАЛІТИКА

Ціни на золото опустилися нижче $1800 через побоювання щодо підвищення ставки

07:16 20.12.2022 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали нижче за ключові рівні у вівторок, оскільки побоювання з приводу зростання відсоткових ставок і потенційної рецесії в 2023 році змусили інвесторів переключитися на долар і прибутковість казначейських облігацій, при цьому ринок металів загалом також опинився під тиском.

Долар торгувався стабільно по відношенню до кошика валют на цьому тижні після різкого відновлення після п'ятимісячного мінімуму, досягнутого раніше, тоді як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США стабілізувалася третю сесію поспіль.

Це чинило тиск на ціни на зливки через явну відсутність заявок, оскільки цього року золото значно поступилося своїм статусом притулку долару США. Жовтий метал торгується трохи нижче у 2022 році, а також значно нижчим від пікових значень, досягнутих у перші дні російсько-українського конфлікту.

Спотове золото впало на 0,1% до 1785,46 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1794,60 доларів за унцію до 19:25 за східним часом (00:25 за Грінвічем).

Останній тиск з боку продавців золота походить від серії яструбиних коментарів центрального банку минулого тижня, які передбачали продовження зростання відсоткових ставок наступного року. Ця тенденція чинить більший тиск на золото та інші метали, оскільки зростання ставок вдарило по ринку металів, підвищивши альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.

Інвестори тепер також стурбовані потенційною рецесією у 2023 році, спричиненою головним чином високою інфляцією та зростанням процентних ставок.

Очікується, що на уповільненні економічного зростання також визначить останні два торгові тижні 2022 року на тлі відсутності інших сигналів. Очікується, що обсяги торгів також скоротяться через низку ринкових вихідних.

Інші дорогоцінні метали також знизилися у вівторок.

Серед промислових металів ціни на мідь були більш стабільними, ніж у аналогів, на тлі ставок, що продовжуються, на те, що відновлення економіки в Китаї стимулюватиме попит на мідь.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% - до $3,7637 за фунт.

Але перспективи червоного металу, як і раніше, затьмарені невизначеністю щодо глобальної рецесії, оскільки ослаблення економічної активності в усьому світі, ймовірно, компенсує відновлення попиту в Китаї, найбільшому імпортері.

Тим не менш, скорочення пропозиції міді через політичні заворушення у провідних виробниках Чилі та Перу, ймовірно, допоможе підтримати ціни найближчими місяцями.
За матеріалами: Investing.com
Ключові теги: золото
 

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