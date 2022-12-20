Американські індекси впали четвертий день поспіль через занепокоєння про рецесію

Уолл-стріт у понеділок закрилася зниженням четверту сесію поспіль, причому Nasdaq лідирує у зниженні, оскільки інвестори ухиляються від ризикованіших ставок, побоюючись, що кампанія посилення Федеральної резервної системи може підштовхнути економіку США до рецесії.

Три основні фондові індекси США перебувають під тиском із середи, коли голова ФРС Джером Пауелл зайняв яструбиний тон, а центральний банк підвищив відсоткові ставки. Пауелл пообіцяв подальше підвищення ставок, навіть незважаючи на те, що дані показали ознаки ослаблення економіки.

Індекси S&P 500, промислового індексу Доу-Джонса і Nasdaq різко впали в грудні і перебувають на шляху до найбільшого річного падіння з часів фінансової кризи 2008 року.

За словами Брайана Овербі, старшого ринкового стратега Ally, у той час як прибутковість казначейських облігацій США зростала, інвестори тікали від акцій, придивляючись до перспектив безпечніших ставок, оскільки вони турбувалися про ймовірність рецесії в 2023 році.

«Інвестори запитують, чому я хочу йти на такі ризики у 2023 році, коли позиція ФРС, як і раніше, агресивна, коли я можу отримати таку хорошу прибутковість на ринку цінних паперів із фіксованим доходом», - сказав він.

За словами Меліси Браун, глобального керівника відділу прикладних досліджень у Qontigo в Нью-Йорку, відсутність великих звітів про доходи або економічні дані в понеділок, ймовірно, посилила увагу інвесторів до економічних побоювань та відсоткових ставок.

«Це лезо ножа тим часом, чи збираємось ми скотитися в рецесію чи здійснити м'яку посадку. Чи діє ФРС належним чином?» сказав Браун, який також зазначив, що кроки можуть бути перебільшені, оскільки багато інвесторів беруть відпустку наприкінці року.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 162,92 пункту, або 0,49%, до 32 757,54 пункту, S&P 500 - на 34,7 пункту, або 0,90%, до 3 817,66 пункту, а Nasdaq Composite - на 159,38 пунктів, або 1,49%, до 10 546,03 пунктів.

Серед галузевих секторів S&P найбільше впали послуги зв'язку, що подешевшали на 2,2%, споживчі товари, що подешевшали на 1,7%, та технології, що подешевшали на 1,4%. Енергетика показала найкращі результати, закрившись на 0,13%, ставши єдиною галуззю з 11, яка зуміла впоратися з прибутком.

Ринкові важкоатлети, такі як Apple Inc, Microsoft Corp і Amazon.com Inc, створили одні з найбільших гальм на ринку.

Торги Tesla Inc були волатильними: виробник електромобілів закрився з падінням на 0,24% після падіння на 2,8% під час сесії. Це сталося після опитування в Твіттері, яке показало, що більшість респондентів хочуть, щоб генеральний директор Tesla Ілон Маск пішов з посади генерального директора платформи соціальних мереж.

Акції Meta Platforms впали на 4,1% після того, як Європейська комісія заявила, що може накласти штраф до 10% від річного світового обороту технологічного конгломерату, якщо будуть докази порушення антимонопольного законодавства ЄС.

L3Harris Technologies Inc втратила 3,6% після того, як американський оборонний підрядник заявив, що придбає виробника гіперзвукових двигунів Aerojet Rocketdyne Holdings Inc за 4,7 млрд доларів. Aerojet додав 1,3%.

Акції операторів казино Melco Resorts & Entertainment впали трохи менше ніж на 8%, а Wynn Resorts втратили 5,2%, а Las Vegas Sands Corp впали на 2,3% після того, як у п'ятницю Макао заявив, що шість фірм казино інвестують близько 15 мільярдів доларів у рамках нових 10-річних контрактів. підписали контракт на роботу у найбільшому у світі гральному центрі.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 2,80 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,63 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та 20 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів та 456 нових мінімумів.

На біржах США 11,07 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно із середнім показником 11,59 млрд за останні 20 торгових днів.