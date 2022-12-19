Мінфін і Нацбанк шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП - глава Мінфіну

Міністр фінансів України заявляє про намір спільно з Національним банком перезавантажити й активізувати ринок внутрішніх держзапозичень, визначити їхню ринкову ставку і шлях до неї, щоб забезпечити 100-відсотковий роловер наступного року та мінімізувати купівлю ОВДП Нацбанком, бажано звівши її до нуля, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.

"Останнім часом ми маємо розуміння, як ми це робитимемо. Хочу подякувати Нацбанку за розуміння. Ми шукаємо різні варіанти, щоб перезапустити фактично ринок облігацій", - зазначив міністр на організованій Центром економічної стратегії дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у понеділок.

Марченко констатував, що варіант фінансування бюджету населенням і бізнесом за ставками, нижчими за ринкові, який, наприклад, працював у США під час Другої світової війни, в Україні частково працював на початку війни, але зараз не застосовуваний.

"Ми змушені використовувати інструмент монетарної трансмісії, вилучаючи зайву готівкову масу з ринку, ми тут працюємо паралельно з Нацбанком України. Окрім функції банального фінансування дефіциту, ми вважаємо, що ми маємо бути партнерами й координувати нашу спільну політику з Нацбанком, при цьому зберігаючи нашу незалежність у частині визначення політики, формування попиту та пропозиції", - заявив міністр.

Спільну роботу з перезапуску ринку ОВДП підтвердив і голова Нацбанку Андрій Пишний.

Позаминулого тижня НБУ вирішив підвищити обов'язкові резерви банків, дозволивши їм сформувати їх наполовину за рахунок ОВДП, що має підвищити попит на держпапери приблизно на 50 млрд грн.

У свою чергу Мінфін із жовтня підвищив ставки облігацій терміном від 5 до 24 місяців до 14-19,5% річних, хоча на вторинному ринку вони сягають 20% річних і вище.

Рада фінстабільності, до якої входять, зокрема, керівництво НБУ і Мінфіну, за підсумками засідання 8 грудня вирішила погодити критерії бенчмарк-ОВДП до 11 січня і ще раз підтвердила плани вийти на 100-відсотковий роловер за ОВДП у 2023 році, як це обумовлено з МВФ.

