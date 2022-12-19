Фінансові новини
- |
- 19.12.22
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок та оцінити потребу у докапіталізації фінустанов, якість їх активів
18:09 19.12.2022 |
Національний банк України (НБУ) планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок оцінити потребу докапіталізації фінустанов, якість їх активів, сконцентруватися на забезпеченні безперервної роботи, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
"Наступного року нам потрібно об'єднати спільні зусилля з Мінфіном, щоб запустити внутрішній борговий ринок та використати максимально потенціал української економіки для фінансування бюджетного дефіциту, успішно пройти моніторингову програму МВФ та "відкрити двері" для великої програми", - сказав він у ході дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС) у понеділок.
Він зазначив, що співпраця з МВФ є одним із обов'язкових факторів об'єднання донорської коаліції навколо України та пошуків необхідних ресурсів, включаючи кредитні та грантові.
Разом з тим НБУ проведе роботу з оцінки якості активів, стрес-тестування, посилення фінстійкості та забезпечення безперебійної роботи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
|Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти
|Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін і Нацбанк шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП - глава Мінфіну
|НБУ планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок та оцінити потребу у докапіталізації фінустанов, якість їх активів
|Страховики почали відмовляти клієнтам, які мають активи на біржі FTX - Reuters
|ПриватБанк полегшив отримання закордонних переказів через платіжну систему IntelExpress
|Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на новорічні свята
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 71 мільярд, – Мінфін
|НБУ в січні обговорить можливі зміни в операційному дизайні монетарної політики та доповнення обов'язкових резервів - підсумки дискусії КМП
Бізнес
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США