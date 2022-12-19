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АНАЛІТИКА

НБУ планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок та оцінити потребу у докапіталізації фінустанов, якість їх активів

18:09 19.12.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок оцінити потребу докапіталізації фінустанов, якість їх активів, сконцентруватися на забезпеченні безперервної роботи, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Наступного року нам потрібно об'єднати спільні зусилля з Мінфіном, щоб запустити внутрішній борговий ринок та використати максимально потенціал української економіки для фінансування бюджетного дефіциту, успішно пройти моніторингову програму МВФ та "відкрити двері" для великої програми", - сказав він у ході дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС) у понеділок.

Він зазначив, що співпраця з МВФ є одним із обов'язкових факторів об'єднання донорської коаліції навколо України та пошуків необхідних ресурсів, включаючи кредитні та грантові.

Разом з тим НБУ проведе роботу з оцінки якості активів, стрес-тестування, посилення фінстійкості та забезпечення безперебійної роботи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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