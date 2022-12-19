Страховики почали відмовляти клієнтам, які мають активи на біржі FTX - Reuters

Страховики відмовляють у послугах або обмежують страхове покриття клієнтам, які мають відношення до збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, залишаючи трейдерів і біржі незастрахованими від будь-яких збитків від зломів, крадіжок або судових позовів.

Про це пише Reuters із посиланням на кількох учасників ринку.

Агентство зазначає, що страховики неохоче підписують політику захисту активів для криптовалют через мізерне регулювання ринку та нестабільні ціни на біткоїн й інші криптовалюти.

Так, фахівці страхових ринків Lloydʼs of London і Бермудських островів вимагають від криптоплатформ розкриття інформації про їхні звʼязки з FTX та пропонують виключати з полісів покриття будь-яких претензій, які виникають у звʼязку з крахом біржі.

Президент брокера Hugh Wood Canada Ltd Кайл Ніколс сказав, що страховики вимагають від клієнтів заповнити анкету з питанням про те, чи інвестували вони в FTX, або чи мали активи на біржі.

Брокер Superscript пропонує клієнтам, які працювали з FTX, обов'язкову анкету, в якій потрібно вказати відсоток їх ризиків, повідомив керівник відділу цифрових активів Superscript Бен Девіс.

"Скажімо, клієнт має 40% своїх загальних активів на FTX, до яких він не може отримати доступ, тобто тоді або він отримає відмову, або ми включимо виняток, що обмежує покриття будь-яких претензій, повʼязаних із його коштами на FTX", - сказав він.