Фінансові новини
- |
- 19.12.22
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 71 мільярд, – Мінфін
15:11 19.12.2022 |
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 440 пільгових кредитів на загальну суму 1,95 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 51 854 кредити на загальну суму 160,81 млрд грн, з яких 33 385 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 64,68 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 17 032 кредитних договори на загальну суму 71,19 млрд грн.
Із них 800 млн грн - на інвестиційні цілі; 6,1 млрд грн - як антикризові кредити; 4,34 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,72 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 34,21 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
|Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти
|Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін і Нацбанк шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП - глава Мінфіну
|НБУ планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок та оцінити потребу у докапіталізації фінустанов, якість їх активів
|Страховики почали відмовляти клієнтам, які мають активи на біржі FTX - Reuters
|ПриватБанк полегшив отримання закордонних переказів через платіжну систему IntelExpress
|Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на новорічні свята
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 71 мільярд, – Мінфін
|НБУ в січні обговорить можливі зміни в операційному дизайні монетарної політики та доповнення обов'язкових резервів - підсумки дискусії КМП
Бізнес
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США