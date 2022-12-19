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Декілька членів КМП Нацбанку допускають зниження облікової ставки на 2-4 в. п. уже в 2023 році - підсумки дискусії КМП
15:03 19.12.2022 |
Кілька членів Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України допускають зниження облікової ставки на 2-4 в. п. уже 2023 року, повідомила пресслужба НБУ за підсумками дискусії КМП.
Декілька членів КМП вважають, що цикл зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачав жовтневий прогноз. Вони очікують, що вже наступного року облікова ставка може знизитися на 2-4 в. п. Двоє з них зауважили, що бачать підстави для початку пом'якшення монетарних умов уже в першому півріччі 2023 року", - пояснюється в повідомленні.
Більшість учасників дискусії вважають, що жовтневий прогноз щодо збереження облікової ставки на рівні 25% до другого кварталу 2024 року має високу ймовірність реалізації. На їхню думку, інфляційні ризики залишаються високими, а завдання, на виконання яких було спрямоване підвищення облікової ставки до 25%, все ще є актуальними.
Крім того, більшість членів КМП погодилася, що найближчими місяцями проінфляційні ризики і надалі перевалюватимуть, а їх реалізація може вимагати посилення монетарних умов для збереження керованості курсових та інфляційних процесів, відповідно доцільним є збереження одностороннього напряму комунікації щодо можливих змін у монетарній політиці щодо базового сценарію.
Водночас кілька членів КМП відзначили вирівнювання балансу ризиків і пропонували перейти до симетричної комунікації намірів НБУ щодо подальшої монетарної політики.
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