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АНАЛІТИКА

Єна зміцнюється до долара перед засіданням Банку Японії

08:14 19.12.2022 |

Фінанси

 

Вартість ієни до долара піднімається в понеділок вранці, свідчать дані торгів. Ринки очікують на підсумки засідання Банку Японії у вівторок.

Станом на 7.49 EET курс євро до долара зростав до 1,0607 долара з рівня минулого закриття в 1,0582 долара, курс долара до не знижувався до 136,07 ієни з 136,69 ієни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн торгових партнерів США) опускався на 0,12%, до 104,58 пункту.

У вівторок Банк Японії оголосить своє рішення щодо монетарної політики. Ринки очікують, що регулятор залишить ставку на негативному рівні мінус 0,1%. Ставка знаходиться на негативному рівні з січня 2016 року. У той же час світові центробанки в цілому схильні підвищувати ключові ставки на тлі високої інфляції, що посилило на ринку ризик рецесії.

Інвестори також чекають у понеділок на публікацію статистики з Німеччини. Аналітики очікують зростання індексу ділового клімату в Німеччині в грудні до 87,4 пункту з 86,3 пункту в листопаді.

Також на тижні буде опублікована третя, остаточна оцінка по ВВП США за третій квартал. Експерти вважають, що оцінка зростання буде збережена на рівні 2,9% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами).
 

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