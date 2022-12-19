Фондові біржі АТР знижуються

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються в понеділок, свідчать дані торгів. Ринки оцінюють ймовірність глобальної рецесії.

Станом на 7.39 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 1,31%, до 3126,41 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,13%, до 2016,45 пункту; гонконгський Hang Seng Index - на 0,27%, до 19396,33 пункту. Японський Nikkei 225 падає на 1,12%, до 27219,5 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,2%, до 7134,7 пункту, південнокорейський KOSPI - на 0,55%, до 234.

Інвестори оцінюють ймовірність економічної рецесії на тлі підвищення ставок світовими центробанками. Так, минулого тижня Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила ключову ставку на 50 базисних пунктів, а в четвер - Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії. При цьому ЦБ підтвердили, що очікують на подальші підвищення.

Аналітик Тан Бун Хен (Tan Boon Heng), слова якого наводить агентство Ассошіейтед Прес, вважає, що "яструбина риторика" вказує на "зростаючі ризики глобальної рецесії".