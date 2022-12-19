Американські індекси падали три сесії поспіль через зростання побоювань щодо рецесії

Американські фондові індекси падали три сесії поспіль і в п'ятницю зазнали втрат другий тиждень, оскільки продовжують зростати побоювання, що кампанія Федерального резерву зі стримування інфляції призведе економіку до рецесії.

Як і очікувалося, фондовий ринок перебував у невизначеності після рішення центрального банку США підвищити відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.). Але коментарі голови ФРС Джерома Пауелла сигналізували про подальше посилення політики, і центральний банк прогнозував, що відсоткові ставки перевищать позначку 5% у 2023 році, рівень, якого не було з 2007 року.

Подальші коментарі інших представників ФРС посилили занепокоєння. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у п'ятницю, що центральний банк США, можливо, підвищить ставки більше, ніж очікувалося наступного року. Політик додав, що не очікує на рецесію через агресивне посилення ФРС.

Крім того, президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що «розумно» вважати, що як тільки облікові ставки ФРС досягнуть свого піку, вони можуть залишатися на цьому рівні до 2024 року.

«Здається, що ринок нарешті починає розуміти, що погані новини - це погані новини, і саме це починає відбуватися. той факт, що ФРС може орієнтуватися та пілотувати успішну м'яку посадку», - сказав Дейв Вагнер, фондовий аналітик та портфельний менеджер Aptus Capital Advisors у Цинциннаті.

«Нарешті ринок бере до уваги, що погані новини повинні означати погані речі для ринку».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 281,76 пунктів, або 0,85%, до 32 920,46 пунктів; S&P 500 втратив 43,39 пунктів, або 1,11%, до 3852,36 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 105,11 пунктів, або 0,97%, до 10 705,41 пунктів.

За тиждень Dow втратив 1,66%, S&P - 2,09%, а Nasdaq - 2,72%.

Ставки (bets) на грошовому ринку показують щонайменше два підвищення відсоткових ставок на 25 базисних пунктів наступного року та остаточну ставку приблизно на 4,8% до середини року, а потім впадуть приблизно до 4,4% до кінця 2023 року.

На економічному фронті звіт показав, що ділова активність у США ще більше знизилася в грудні, оскільки нові замовлення впали до найнижчого рівня трохи більше 2,5 років, хоча ослаблення попиту допомогло знизити інфляцію.

Технічний індекс Nasdaq у четвер закрився нижче за свою 50-денну ковзну середню, що є ключовим технічним рівнем, що розглядається як ознака імпульсу. У п'ятницю S&P також закрився нижче за свою 50-денну ковзну середню.

Перспективи «ралі Санта-Клауса» або підйому наприкінці року на ринках цього року потьмяніли, оскільки більшість світових центральних банків ухвалили політику посилення. Банк Англії та Європейський центральний банк були останніми, хто повідомив про продовження циклу підвищення ставок у четвер.

Проте ринки скоротили втрати в останню годину торгів, можливо, частково через одночасне закінчення терміну дії опціонів на акції, ф'ючерсів на фондові індекси та контрактів на опціони на індекси, відомого як потрійна відьма, що може посилити волатильність ринку.

Кожен із 11 основних галузевих індексів S&P 500 був у мінусі через падіння акцій у сфері нерухомості більш ніж на 2,96%.

Акції Meta Platforms Inc зросли на 2,82% після того, як JP. Morgan підвищив рейтинг акцій з «нейтрального» до «вище ринку», тоді як акції Adobe Inc зросли на 2,99% після того, як виробник Photoshop прогнозував прибуток у першому кварталі вище за очікування.

Акції Exact Sciences Corp зросли на 16,39% після того, як тести на рак конкуруючої компанії Guardant Health Inc не виправдали очікувань, в той час як General Motors Co втратила 3,91% після того, як її підрозділ роботаксі Cruise зіткнувся з розслідуванням американських регуляторів автомобільної безпеки.

Обсяг на біржах США становив 17,28 млрд акцій у порівнянні із середнім значенням x,xx млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,47 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,66 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 18 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів та 392 нових мінімуму.