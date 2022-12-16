ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.12.22

Ринки звернули увагу і на макростатистику. Так, обсяг промислового виробництва в Китаї в листопаді зріс на 2,2% рік до року, тоді як очікувалося зростання на 3,6%. У той же час роздрібні продажі впали сильніше за очікування - на 5,9%.