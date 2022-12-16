Долар слабшає до фунта та євро після засідань центробанків

Євро та фунт стерлінгів у п'ятницю вранці дорожчають до долара після підвищення ключових ставок Європейського центрального банку та Банку Англії, свідчать дані торгів.

Станом на 7:42 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0648 долара з рівня минулого закриття в 1,0626 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,2211 долара з рівня попереднього закриття в 1,2176 долара. Курс долара до єни знижувався до 137,29 єни з 137,76 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,16%, до 104,39 пункту.

У четвер було оголошено підсумки чергових засідань ЄЦБ та Банку Англії. Обидва регулятори підвищили ключові ставки на 50 базисних пунктів - до 2,5% та 3,5% відповідно.

При цьому ЄЦБ заявив, що вважає за доречне подальше підвищення облікової ставки для зниження річної інфляції до цільових 2%. Британський центробанк також зазначив, що припускає подальше підвищення облікової ставки для повернення до цільового рівня інфляції у разі розвитку економічної ситуації відповідно до листопадових прогнозів.

"Ці дії центробанків були очікувані, але це все ще не допомогло справі з огляду на те, що вищі ставки неминуче стримуватимуть економічну активність", - цитує агентство Франс Прес ринкового аналітика Briefing.com Патріка О'Харе (Patrick O'Hare).