Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів

Країни "Великої двадцятки" (G20) прагнуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів для поліпшення глобального регулювання.

Про це заявив федеральний секретар з економічних питань Індії Аджай Сет, пише Reuters.

Індія наразі головує в G20.

Зазначається, що Індія приймає в себе першу зустріч групи представників фінансів та центральних банків 13-15 грудня у Бангалорі.

За словами Сета, наслідки криптоактивів для економіки, грошово-кредитної політики та банківського сектора мають бути вивчені, щоб сформувати цей консенсус.

"Регулювання повинно випливати з прийнятої політики. Насправді, одним із пріоритетів, які були поставлено на обговорення, є допомога країнам у досягненні консенсусу щодо політичного підходу до криптоактивів", - сказав він.

Дискусії відбуваються після краху криптобіржі FTX, що призвело до закликів до кращого нагляду за криптовалютними ринками.