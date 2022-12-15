Курс євро знижується до долара на очікуваннях засідання ЄЦБ

Вартість євро до долара у четвер вранці знижується, свідчать дані торгів. Ринки очікують на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) пізніше в четвер.

Станом на 6:39 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,065 долара з рівня минулого закриття в 1,0682 долара. Курс долара до єни зростав до 135,64 єни з 135,47 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,11% до 103,88 пункту.

Пізніше в ході торгів буде оголошено підсумки грудневого засідання ЄЦБ, ринки вважають, що регулятор уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів, а ставка становитиме 2,5%. На попередньому засіданні ЦБ підвищила ставку на 75 базисних пунктів. У четвер центробанк також оновить макроекономічні прогнози.

Дещо раніше будуть оголошені підсумки засідання Банку Англії. Регулятор також може підвищити ставку на 50 базових пунктів до 3,5%. У листопаді британський регулятор також збільшив ставку на 75 базових пунктів.

Ринки водночас продовжують оцінювати підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Американський центробанк у середу очікувано підвищив базову процентну ставку на 50 базисних пунктів до рівня 4,25-4,5% річних. Регулятор також прогнозує у 2023 році середню базову ставку на рівні щонайменше 4,75-5%.

"Ранній різдвяний подарунок може зняти деякий поспіх у продовженні сильних підвищення ставки, навіть якщо підвищення на 75 базисних пунктів все ще розглядається", - цитує агентство Франс Прес економіста ING Карстена Бжескі (Carsten Brzeski).