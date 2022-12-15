Основні фондові індекси АТР переважно знижуються слідом за біржами Уолл-стріт

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер переважно знижуються, ринки йдуть за динамікою бірж США, свідчать дані торгів та коментар аналітика.

Станом на 6.46 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,28% - до 3167,73 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite зростає на 0,05% - до 2049,6 пункту, гонконгський Hang Seng % - До 19452 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 1,23% - до 2370,19 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 7213,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,43%, до 28044,5 пунктів.

Фондові індекси США завершили торги середи зниженням до 1% на підсумках засідання ФРС США. ФРС за підсумками грудневого засідання очікувано підвищила базову процентну ставку рівня 4,25-4,5% річних. При цьому глава регулятора Джером Пауелл зазначив, що ФРС вважає за доцільне збереження базової процентної ставки на високому рівні доти, доки зниження інфляції не виявиться стабільним і стійким.

"Казковий поворот ФРС може зайняти більше часу, ніж очікував ринок. Американські акції не дуже сприятливо відреагували на підсумки засідання, і ці настрої, ймовірно, перейдуть на ринки АТР", - наводить агентство Блумберг думку стратега щодо світових ринків JP. Morgan Asset Management Керрі Крейга (Kerry Craig).

При цьому не такі негативні настрої, що спостерігаються на китайських біржах, можна пояснити поступовим послабленням коронавірусних обмежень у країні.

"Для АТР історія з відкриттям Китаю залишається попутним вітром, але наскільки це зможе компенсувати підвищення ставок і підтримати долар, ще потрібно з'ясувати", - зазначив експерт.