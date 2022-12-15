Золото налякане яструбиним прогнозом ФРС, незважаючи на невелике підвищення ставки

Ціни на золото впали в четвер після того, як Федеральна резервна система виступила агресивніше, ніж очікували ринки, при цьому перспективи жовтого металу залишаються невизначеними через перспективу підвищення процентних ставок у США.

Проте ціни на зливки продемонстрували сильне зростання цього тижня, подолавши ключовий рівень опору в 1800 доларів після того, як дані показали подальше зниження інфляції в США в листопаді.

Ціни спот на золото впали на 0,4% до 1800,79 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,4% до 1811,35 доларів за унцію на 20:46 за східним часом (01:46 за Грінвічем). Обидва інструменти, як і раніше, торгувалися з підвищенням на 0,6% за тиждень.

Ціни на жовтий метал трохи знизилися в середу після того, як голова ФРС Джером Пауелл попередив, що відсоткові ставки в США, ймовірно, досягнуть піку на вищому, ніж очікувалося, рівні, навіть незважаючи на те, що центральний банк підвищив ставки на відносно менші 50 базисних пунктів.

Зростання процентних ставок було найбільшою перешкодою для ринків золота цього року, оскільки вони збільшили альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. З підвищенням у середу ФРС підвищила базову ставку на 425 базисних пунктів цього року, поставивши її на найвищий рівень із часів фінансової кризи 2008 року.

Хоча це справді вплинуло на інфляцію, посунувши її від 40-річного максимуму, інфляція, як і раніше, залишається значно вищою за річну ціль центрального банку в 2%. Пауелл назвав це основним чинником вищих, ніж очікувалося, процентних ставок.

ФРС також підтвердила, що готова уповільнити економічне зростання США та ринок праці, щоб знизити інфляцію.

«В той час, як ринок може розглядати інфляцію як передсмертну агонію, ФРС, звичайно ж, цього не робить. Щоб розслабитися, ФРС захоче побачити суттєві докази того, що інфляція сповільнюється, а не лише один чи два місяці, коли базова інфляція виявилася меншою, ніж очікував ринок», - пишуть аналітики ING у замітці.

Інші дорогоцінні метали також знизилися, а ризикові активи, такі як акції та валюта, знизилися.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися в четвер на тлі невизначеності щодо відновлення економіки Китаю. Хоча цього місяця країна послабила кілька заходів для боротьби з COVID, вона зіткнулася з великим сплеском інфекцій - настільки сильним, що уряд заявив, що тепер неможливо відстежити поширення вірусу.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% - до $3,8522 за фунт. Очікується, що невизначеність щодо Китаю, найбільшого у світі імпортера міді, посилить короткострокову волатильність на ринках.

Мідь також постраждала через перспективу уповільнення глобального економічного зростання, особливо після того, як ФРС сигналізувала про потенційне охолодження економіки США.