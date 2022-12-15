Американські індекси закрилася в мінусі після підвищення ставки ФРС

Американські акції закрилися зниженням на волатильних торгах у середу після заяви Федеральної резервної системи про підвищення відсоткових ставок на очікувані 50 базисних пунктів, але її економічні прогнози передбачають вищі ставки протягом тривалішого періоду.

Центральний банк підвищив процентні ставки на піввідсотка в середу та спрогнозував збільшення вартості запозичень як мінімум ще на 75 базисних пунктів до кінця 2023 року, а також зростання безробіття та майже зупинку економічного зростання.

Згідно з медіанною оцінкою всіх 19 політиків ФРС, останній квартальний огляд економічних прогнозів ФРС показує, що центральні банки США прогнозують облікову ставку - зараз вона знаходиться в діапазоні від 4,25 до 4,5% - на рівні 5,1% до кінця наступного року, порівняно з 4,6% наприкінці вересня.

У коментарях після заяви голова ФРС Джером Пауелл сказав, що ще зарано говорити про зниження ставок, оскільки основна увага приділяється тому, щоб зробити політику центрального банку достатньо обмежувальною, щоб знизити інфляцію до цільового рівня 2%.

Економічні дані у вівторок, що показали зниження споживчої інфляції за листопад, посилили очікування, що ФРС призупинить підвищення ставок наступного року.

"Можливо, вони використовують такі дуже агресивні точкові прогнози, щоб випустити пару з пом'якшення, яке відбулося за останні пару місяців", - сказав Ріс Вільямс, головний стратег Spouting Rock Asset Management у Брін-Мор, штат Пенсільванія. сказав про лютневих політиків.

«Умови покращилися, і це їхній спосіб патякати, що вони не допустять жодних послаблень доти, доки не побачать, що безробіття зростає».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 142,29 пункту, або 0,42%, до 33 966,35 пунктів, S&P 500 - на 24,33 пунктів, або 0,61%, до 3995,32 пунктів, а Nasdaq Composite - на 85,93 пунктів, або 0,76%, до 11 170,89 пунктів.

Майже всі 11 основних секторів S&P завершили сесію на негативній території, при цьому лише охорона здоров'я зросла. Фінансовий сектор, що знизився на 1,29%, виявився найгіршим сектором.

Незважаючи на заяву ФРС, дохідність казначейських облігацій США була трохи нижчою після початкового стрибка що стався після оголошення.

Стратегія агресивного підвищення відсоткових ставок великими центральними банками по всьому світу цього року посилила побоювання, що світова економіка може зіткнутися з рецесією, і цього року дуже вплинула на ризикованіші активи, такі як акції.

Кожне з трьох основних середніх значень на Уолл-стріт знаходиться на шляху до першого річного зниження з 2018 року і найбільшого річного процентного зниження з часів фінансової кризи 2008 року.

Акції Tesla Inc впали на 2,58% після того, як аналітик Goldman Sachs зменшив цільову ціну акцій виробника електромобілів.

Акції Charter Communications Inc впали на 16,38%, оскільки брокерські компанії знизили свої цінові орієнтири після мегавитрат телекомунікаційної фірми на модернізацію високошвидкісного інтернету.

Обсяг торгів на біржах США становив 12,15 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,55 млрд акцій за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,39 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,42 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав вісім нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуми та 223 нових мінімуму.