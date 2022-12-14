Голова Нацбанку закликав державні банки підвищити ставки за депозитами

Державні банки мають розробити депозитні продукти, які б захистили кошти громадян від інфляції, яка за підсумками 2023 року може перевищити 30%.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив під час засідання Ради фінансової стабільності, повідомляє пресслужба регулятора.

"Голова НБУ окремо відзначив необхідність розроблення державними банками депозитних продуктів, які б захистили кошти громадян від інфляційного знецінення, особливо враховуючи безпрецедентні обсяги соціальних та інших виплат, які здійснює Міністерство фінансів громадянам та військовим", - зазначається у повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили безпрецедентний структурний профіцит ліквідності банківської системи, який наразі стримує конкуренцію банків за вкладників та підвищує чутливість валютного ринку до ситуативних факторів. Однак він водночас створює потенціал для розширення фінансування державного бюджету на ринкових засадах через розвиток внутрішнього боргового ринку.

З огляду на це міністр фінансів Сергій Марченко подякував керівництву Нацбанку за підвищення для банків нормативу обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п. Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться в покриття обов'язкових резервів, визначатиметься рішенням Національного банку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

"Учасники засідання погодилися, що активізація внутрішніх залучень має суттєво знизити ризики емісійного фінансування, та домовились про узгодження критеріїв бенчмарк-ОВДП до 11 січня 2023 року", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" з 1 грудня підвищив ставки за всіма основними видами депозитів у гривні, проте вони все ще в рази нижчі за прогнозований рівень інфляції. Так, для вкладів на строк від 10 до 12 місяців ставка зросте 9% річних , на строк від 6 місяців - 8% річних, а для тримісячних депозитів - до 7% річних. Найвигідніші умови банк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців - для них ставка доходу складе 14% річних.

Національний банк прогнозує, що інфляція за підсумками 2022 року складе 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%. Однак цей прогноз може бути погіршено внаслідок російський ракетних атак на українську енергетику.