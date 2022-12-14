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Програму пільгових кредитів для бізнесу необхідно переглянути, – Нацбанк і Мінфін

15:56 14.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів підтримують внесення змін до умов програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це йдеться у спільному пресрелізі Мінфіну та НБУ за підсумками чергового засідання Ради з фінансової стабільності, яке відбулося 8 грудня.

Учасники зустрічі зауважили, що ключовим рушієм кредитної активності в умовах високих ризиків воєнного часу є доступ банків і позичальників до державних програм підтримки кредитування, зокрема до програми "Доступні кредити 5-7-9 %".

"Із появою нових економічних викликів дизайн цієї програми потребує ревізії та перегляду. Зокрема, доцільно розширити коло доступних для позичальників фінансових інструментів та водночас оптимізувати бюджет програми, що допоможе здійснити поступовий перехід позичальників ­- учасників програми до сплати ненульових процентних ставок", - йдеться у повідомленні.

У підсумку члени Ради фінансової стабільності підтримали доцільність вдосконалення умов програми "Доступні кредити 5-7-9 %" за участі Міністерства фінансів, профільних міністерств та Національного банку.

Як повідомлялося, загалом за час роботи програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб'єкти підприємництва отримали пільгових кредитів на загальну суму 158,86 млрд грн, у тому числі за період воєнного стану - на 69,23 млрд грн (із них лише 800 млн грн - на інвестиційні цілі).

Більшу частину відсоткових ставок за цими кредитами виплачує держбюджет, а не позичальники. У бюджеті України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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