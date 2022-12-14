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Інвестори вивели з Binance $1 млрд за один день на тлі тривог на криптовалютному ринку
12:41 14.12.2022 |
Інвестори вивели понад $1 млрд із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance на тлі втрати довіри до цифрових токенів та побоювань, що США ініціюють розслідування щодо компанії на тлі колапсу іншої криптовалютної біржі - FTX - та арешту її глави, пише Financial Times.
За словами головного виконавчого директора Binance Чанпен Чжао, чистий відтік інвестицій у вівторок склав $1,4 млрд.
При цьому за сім днів показник перевищив $3,6 млрд, згідно з аналізом, проведеним дослідницькою компанією Nansen.
Відтік капіталу говорить про знервованість на криптовалютних ринках, що почалася у зв'язку з колапсом біржі FTX, однією з найбільших у галузі. Її засновнику, Сему Банкману-Фріду, у вівторок було пред'явлено звинувачення у шахрайстві у США.
За даними Nansen, відтік капіталу став найбільшим із червня, коли ринок цифрових активів зіткнувся з безпрецедентним обвалом, внаслідок якого популярні токени впали в ціні.
Тим часом глава Binance сказав, що криптовалютна біржа продовжує працювати у звичному ритмі. "Одні дні ми стикаємося з чистими відтоками, в інші - з чистими вкладами", - написав він у Twitter.
Binance повідомила, що у її розпорядженні знаходяться активи на суму понад $60 млрд, що достатньо для компенсації відтоків. Тим часом компанія не розкриває розміру своїх боргових зобов'язань, що ускладнює процес оцінки її фінансової стійкості, зазначає FT.
Інвестори вивели рекордну кількість біткойнів із криптовалютних бірж за минулий місяць на тлі побоювань щодо збереження своїх активів.
FTX ініціювала банкрутство відповідно до статті 11 Кодексу про банкрутство США на початку жовтня. Перед цим Binance, яка планувала придбання активів FTX, відмовилася від операції після проведення due diligence. Своє рішення компанія пояснила виявленими помилками в управлінні коштами клієнтів, а також повідомленнями про розслідування американських регуляторів щодо цього майданчика.
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