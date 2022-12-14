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Курс долара слабо змінюється в очікуванні новин від ФРС
08:20 14.12.2022 |
Долар у середу вранці в цілому стабільний до інших світових валют. Пізніше в середу інвестори очікують на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Станом на 7.46 EET курс євро до долара знижувався до 1,0622 долара з рівня минулого закриття в 1,063 долара. Курс долара до ієни опускався до 135,53 єни з 135,57 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн торгових партнерів США) зростав на 0,13%, до 104,11 пункту.
У середу завершується чергове дводенне засідання ФРС США. За даними CME Group, 79% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів. Таким чином, показник становитиме 4,25-4,5% річних. До цього ставка чотири рази поспіль підвищувалася на 75 базисних пунктів.
Також регулятор оновить макроекономічні прогнози, а потім на прес-конференції виступить голова ФРС Джером Пауелл. Ринки чекатимуть сигналів щодо подальшої монетарної політики ФРС, а також оцінок ситуації в економіці.
"Пауелл не поспішає говорити те, що хочуть почути ринки. Він навряд чи відхилиться від чіткої лінії, що ФРС зробить все необхідне, щоб стримати інфляцію, і що деякі проблеми будуть неминучі", - вважає аналітик Pantheon Macroeconomics Іан Шефердсон (Ian Sheferdson) якого цитує агентство Франс Прес. Експерт вважає, що підвищення ставки на половину процентного пункту є "вирішеною угодою".
У четвер також пройдуть засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Аналітики чекають, що обидва регулятори піднімуть ставки також на 50 базисних пунктів - до 3,5% та 2,5% відповідно. До цього вони підвищили ставки на 75 базисних пунктів, як і ФРС.
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