Фондові біржі в АТР зростають слідом за американськими ринками

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) зростають у середу після позитивного закриття американських бірж.

Станом на 7.58 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,13% - до 3 180,59 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 053 пунктів %, до 19 719 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,96% - до 2 395,26 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 7 246,1 пункту, японський Nikkei 225 -на 0,76% пункту.

Фондові біржі США закрили торги вівторка зростанням на 0,3-1% після публікації сильної статистики з інфляції. Річна інфляція в США в листопаді сповільнилася до 7,1% з 7,7% місяцем раніше. Прогнозувалося зниження лише до 7,3%. Місячна інфляція також виявилася меншою за прогнози - 0,1% проти 0,4% у жовтні. Прогнозувався показник на рівні 0,3%.

Темпи зростання споживчих цін є одним із головних визначальних факторів для подальших дій Федеральної резервної системи (ФРС) США. За даними CME Group, близько 80% аналітиків закладають підвищення облікової ставки регулятора на 50 базисних пунктів у грудні і на 25 базисних пунктів у лютому.

Підсумки грудневого засідання центробанку буде опубліковано пізніше в середу.

"Ринок тримається за те, що робить ФРС", - зазначив ринковий стратег Baird Майкл Антонеллі (Michael Antonelli), якого цитує агентство Bloomberg. Уолл-стріт стежитиме за тим, чи визнають чиновники ФРС останні свідчення зниження інфляції, додав експерт.



