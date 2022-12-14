Мінфін розмістив облігації у гривні на 14 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 13 грудня, змогло залучити до держбюджету 14,05 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 2,98 мільярда гривень під 14% річних.

Від розміщення річних ОВДП надійшло 4,14 мільярда гривень під 16% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу 15 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 162,46 мільйона гривень, а від розміщення ОВДП з погашенням через 19 місяців під 19% - лише 392,7 тис. грн.

Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 6,77 мільярда гривень під 19,5% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 208* 209 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226658 Дорозміщення UA4000206460 номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., Дата розміщення 13.12.2022 13.12.2022 Дата оплати за придбані облігації 14.12.2022 14.12.2022 Дата сплати відсотків 24.05.2023 Дата сплати відсотків 22.11.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - 58.35 Номінальний рівень дохідності, % 14.00 11.67 Термін обігу (днів) 147 343 Дата погашення 10.05.2023 22.11.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3250032000 4 365 789 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3150032000 4 265 789 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 155 032 000 15 278 784 000 Кількість поданих заявок, шт. 14 5 Кількість задоволених заявок, шт. 13 4 Максимальний рівень доходності облігацій, % 24.50 25.00 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 14.00 16.00 Встановлена прибутковість, % 14.00 16.00 Середньозважена прибутковість,. % 14.00 16.00 Надходження до бюджету 2 981 914 792.16 4 137 687 356.33

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій