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Мінфін розмістив облігації у гривні на 14 мільярдів
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 13 грудня, змогло залучити до держбюджету 14,05 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 2,98 мільярда гривень під 14% річних.
Від розміщення річних ОВДП надійшло 4,14 мільярда гривень під 16% річних.
Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу 15 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 162,46 мільйона гривень, а від розміщення ОВДП з погашенням через 19 місяців під 19% - лише 392,7 тис. грн.
Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 6,77 мільярда гривень під 19,5% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|208*
|209
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226658
|Дорозміщення UA4000206460
|номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.,
|Дата розміщення
|13.12.2022
|13.12.2022
|Дата оплати за придбані облігації
|14.12.2022
|14.12.2022
|Дата сплати відсотків
|24.05.2023
|Дата сплати відсотків
|22.11.2023
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|-
|58.35
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.00
|11.67
|Термін обігу (днів)
|147
|343
|Дата погашення
|10.05.2023
|22.11.2023
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3250032000
|4 365 789 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3150032000
|4 265 789 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 155 032 000
|15 278 784 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|14
|5
|Кількість задоволених заявок, шт.
|13
|4
|Максимальний рівень доходності облігацій, %
|24.50
|25.00
|Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
|14.00
|16.00
|Встановлена прибутковість, %
|14.00
|16.00
|Середньозважена прибутковість,. %
|14.00
|16.00
|Надходження до бюджету
|2 981 914 792.16
|4 137 687 356.33
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
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