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Мінфін розмістив облігації у гривні на 14 мільярдів

23:33 13.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 13 грудня, змогло залучити до держбюджету 14,05 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 2,98 мільярда гривень під 14% річних.

Від розміщення річних ОВДП надійшло 4,14 мільярда гривень під 16% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу 15 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 162,46 мільйона гривень, а від розміщення ОВДП з погашенням через 19 місяців під 19% - лише 392,7 тис. грн.

Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 6,77 мільярда гривень під 19,5% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 208* 209
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226658 Дорозміщення UA4000206460
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,   
Дата розміщення 13.12.2022 13.12.2022
Дата оплати за придбані облігації 14.12.2022 14.12.2022
Дата сплати відсотків   24.05.2023
Дата сплати відсотків   22.11.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - 58.35
Номінальний рівень дохідності, % 14.00 11.67
Термін обігу (днів) 147 343
Дата погашення 10.05.2023 22.11.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3250032000 4 365 789 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3150032000 4 265 789 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 155 032 000 15 278 784 000
Кількість поданих заявок, шт. 14 5
Кількість задоволених заявок, шт. 13 4
Максимальний рівень доходності облігацій, % 24.50 25.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 14.00 16.00
Встановлена прибутковість, % 14.00 16.00
Середньозважена прибутковість,. % 14.00 16.00
Надходження до бюджету 2 981 914 792.16 4 137 687 356.33

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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