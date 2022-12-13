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Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США
Правоохоронні органи Багамських Островів у понеділок, 12 грудня, затримали Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, яка несподівано збанкрутувала минулого місяця. Про це повідомляє Reuters.
Підставою для затримання став запит США, які збираються висунути Бенкману-Фріду офіційні обвинувачення за порушення законодавства про цінні папери.
У вівторок Бенкман-Фрід планував надати свідчення комітету з фінансових послуг палати представників Конгресу США, щоб роз'яснити ситуацію з FTX. Тепер він не зможе цього зробити.
Йому загрожує екстрадиція до США.
Американський бізнесмен постійно проживає на Багамах, тут же зареєстрована біржа FTX, яка ініціювала процедуру банкрутства 11 листопада.
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