Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США

Правоохоронні органи Багамських Островів у понеділок, 12 грудня, затримали Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, яка несподівано збанкрутувала минулого місяця. Про це повідомляє Reuters.

Підставою для затримання став запит США, які збираються висунути Бенкману-Фріду офіційні обвинувачення за порушення законодавства про цінні папери.

У вівторок Бенкман-Фрід планував надати свідчення комітету з фінансових послуг палати представників Конгресу США, щоб роз'яснити ситуацію з FTX. Тепер він не зможе цього зробити.

Йому загрожує екстрадиція до США.

Американський бізнесмен постійно проживає на Багамах, тут же зареєстрована біржа FTX, яка ініціювала процедуру банкрутства 11 листопада.



