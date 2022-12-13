Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США

12:07 13.12.2022 |

Фінанси, Бізнес

 

Правоохоронні органи Багамських Островів у понеділок, 12 грудня, затримали Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, яка несподівано збанкрутувала минулого місяця. Про це повідомляє Reuters.

Підставою для затримання став запит США, які збираються висунути Бенкману-Фріду офіційні обвинувачення за порушення законодавства про цінні папери.

У вівторок Бенкман-Фрід планував надати свідчення комітету з фінансових послуг палати представників Конгресу США, щоб роз'яснити ситуацію з FTX. Тепер він не зможе цього зробити.

Йому загрожує екстрадиція до США.

Американський бізнесмен постійно проживає на Багамах, тут же зареєстрована біржа FTX, яка ініціювала процедуру банкрутства 11 листопада.


Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5780
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес