Долар вагається до світових валют перед статистикою інфляції в США

Курс долара до інших світових валют у вівторок вранці показує слабку різноспрямовану динаміку, свідчать дані торгів. Пізніше в ході торгів інвестори чекають на публікацію статистики з інфляції в США.

Станом на 7.25 EET курс євро до долара знижувався до 1,0534 долара з рівня минулого закриття в 1,0535 долара. Курс долара до ієни зростав до 137,85 єни з 137,66 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн торгових партнерів США) знижувався на 0,12%, до 105,01 пункту.

Пізніше у вівторок стануть відомі дані щодо інфляції в США за листопад. Аналітики вважають, що річний показник скоротився до 7,3% з 7,7% у жовтні. Таким чином, інфляція може показати зниження п'ятий місяць поспіль з пікових майже 9%, при цьому показник залишається помітно вищим за цільовий рівень у 2%.

Також цього тижня пройдуть засідання великих світових центробанків, серед яких Федеральна резервна система (ФРС) США, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Англії. Аналітики вважають, що всі три регулятори піднімуть ставки на 50 базисних пунктів після 75 базисних пунктів раніше. Таким чином, ставка ФРС може досягти 4,25-4,5%, ЄЦБ - 2,5%, Банку Англії - 3,5%.

Світові центробанки схильні піднімати ставки на тлі високої інфляції, що в той же час посилює ризики рецесії в світі.

"Все залежатиме від показників інфляції, чи ФРС змінюватиме курс чи ні. З поточною ситуацією щодо інфляції багато основних труднощів, які у нас є зараз, продовжаться в 2023 році", - наводить агентство Франс Прес коментар аналітика UBS Group AG Xi Qiao).